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永鴻生技上半年獲利成長65% 7月營收再創歷史新高
永鴻生技（6936）公布今年上半年財報，2026年上半年營收 7.44 億元、年增 11.34%，稅後淨利 8,314 萬元，年增65.1%， 每股稅後純益（EPS）由去年同期 0.73 元提升至 1.14元，年增 56.2%。永鴻獲利增幅顯著優於營收成長，展現產品組合優化及營運效率提升成果。
永鴻生技表示，進入下半年後，成長動能持續延續，7月單月營收達 1.46 億元，月增 24.13%，年增13.09%，改寫公司歷史單月營收新高。累計今年前七月營收已達8.91億元，年增11.63%。
永鴻生技將於 8 月 25 日召開法人說明會，向法人及投資人說明 2026 年上半年營運成果、核心事業發展進度及未來營運展望。
永鴻生技表示，受惠高附加價值產品銷售比重提升，以及國內市場深耕與海外市場拓效益逐步顯現，公司營收穩健成長，獲利能力亦同步提升。
展望下半年，永鴻生技將持續深化動物用藥、寵物健康及微生物發酵等核心事業發展，加速海外產品註冊及市場布局，進一步拓展國際市場版圖。
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