永鴻生技上半年獲利成長65% 7月營收再創歷史新高

南亞（1303）傳出9月起銅箔基板（CCL）及基材價格將大幅調漲；分析師表示，南亞本次漲價通知將是下在半年CCL第一波廠商，進一步證實目前上游原物料無論是銅箔、玻纖布、樹脂等皆持續在漲價，未來有望觀察到其他相關同業跟進漲價行動中，估今年每股獲利（EPS）將上看12元。

2026-08-17 13:57