快訊

趙建銘出獄後許芊芊秒結婚 陳幸妤自曝被當幽靈：他覺得「被兵變」開始冷暴力

陳幸妤30歲就想離婚…阿扁勸和不勸離 50歲離婚還在勸「覺得可能復婚」

賴總統宣布普發1萬元…蔣萬安用賴昔1句話打臉：應該普發2萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

崇越法說會／第2季、上半年營運創高 下半年續旺、訂單能見度達2030年

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
崇越17日召開第2季法說會，圖左起為營業執行長陳德懿、董事長曾海華及總裁李正榮。圖／公司提供
崇越17日召開第2季法說會，圖左起為營業執行長陳德懿、董事長曾海華及總裁李正榮。圖／公司提供

半導體材料通路商崇越（5434）17日舉行法說會，受惠AI與高效能運算（HPC）需求升溫，帶動先進製程、高階封裝及記憶體材料出貨成長，第2季與上半年營收、獲利及每股純益同步改寫歷史新高。董事長曾海華表示，全球半導體大廠擴產趨勢明確，加上下半年進入傳統旺季，看好今年下半年及2027年營運持續成長。

崇越第2季合併營收208.3億元，年增22.6%；營業利益14.8億元，年增45.7%；歸屬母公司稅後純益15.4億元，年增67.8。累計上半年合併營收393.6億元，年增20.2%；營業利益29.1億元，年增35.3%；歸屬母公司稅後純益28.6億元，年增54.2%，每股稅後純益14.79元，年增52.6%。

崇越指出，在AI晶片需求帶動下，先進邏輯晶圓廠及記憶體廠稼動率已達95%至100%。隨全球晶圓廠新產能預計於2027年至2029年間陸續開出，加上部分材料因石化原料及運費成本上升而調漲價格，可望持續推升半導體材料業務。公司供應的矽晶圓、光阻、光罩及晶圓載具等關鍵材料，目前市占率約三成至六成。

面對半導體製程持續向3奈米、2奈米及更先進節點推進，崇越看好光阻劑未來數季需求。因應AI伺服器高頻高速傳輸需求，公司也布局M9超低損耗等級石英布，目前已送交終端客戶驗證；先進製程石英製品市占率則達八成，訂單能見度直達2030年。為配合客戶擴產，崇越已於今年7月取得朴子廠周邊土地，提前規劃中長期產能。

在先進封裝領域，崇越持續擴充產品線，陸續引進底部填充膠、暫時性黏著載板膠材、熱介面材料、微型銅柱、錫銀電鍍液及藍寶石基板等產品，進一步擴大在AI及高階封裝供應鏈的布局。

環工業務也將成為下半年成長動能。崇越目前海內外水處理、無塵室及廠務工程在手訂單合計接近200億元，隨第3季、第4季進入工程認列旺季，預期全年環工業務營收將高度成長。

海外布局方面，崇越印度子公司已於今年7月在古吉拉特邦阿默達巴德成立，下半年並規劃陸續前進德國德勒斯登、日本福岡及美國愛達荷州設立營運據點，強化在地服務能力並擴大全球半導體供應鏈版圖。

法說會 營收 半導體

延伸閱讀

欣興漲停衝1,120元、景碩逼近歷史新高！ABF 四雄齊揚 法人押寶誰？

崇越法說會／新任董事長曾海華首度主持 第2季、上半年繳出亮眼成績

長興跨足半導體成果豐碩 看好先進封裝需求

AI伺服器機櫃產品受青睞 偉訓奪五大CSP廠訂單

相關新聞

投信先獲利入袋？7月來賣超最多 三大法人共買超291億元

台股17日未能守住4萬6千點，收在45,857.27點，上漲46.26點，漲幅0.1%，成交量跌破1兆，為9,420.25億元，三大法人買超291.06億元。

興櫃2026年上半年整體營收及獲利表現亮眼 賺最多的不是漢測是他！

櫃買中心表示，興櫃公司應公告申報2026年第2季財務報告公司家數為356家（不含三家銀行、證券及保險公司），均已依規定期限完成公告申報作業。經統計上述356家興櫃公司上半年度整體營收總計約2,178億元，較2025年上半年度成長約18%，2026年上半年度整體獲利總計約66億元，較去年上半年度成長約267%，主要成長產業包含半導體業、電子零組件業及其他電子業，於各類股族群中表現突出。

永鴻生技上半年獲利成長65% 7月營收再創歷史新高

永鴻生技（6936）公布今年上半年財報，2026年上半年營收 7.44 億元、年增 11.34%，稅後淨利 8,314 萬元，年增65.1%， 每股稅後純益（EPS）由去年同期 0.73 元提升至 1.14元，年增 56.2%。永鴻獲利增幅顯著優於營收成長，展現產品組合優化及營運效率提升成果。

崇越法說會／第2季、上半年營運創高 下半年續旺、訂單能見度達2030年

半導體材料通路商崇越（5434）17日舉行法說會，受惠AI與高效能運算（HPC）需求升溫，帶動先進製程、高階封裝及記憶體材料出貨成長，第2季與上半年營收、獲利及每股純益同步改寫歷史新高。董事長曾海華表示，全球半導體大廠擴產趨勢明確，加上下半年進入傳統旺季，看好今年下半年及2027年營運持續成長。

崇越法說會／新任董事長曾海華首度主持 第2季、上半年繳出亮眼成績

崇越（5434）今日召開法說會，由新任董事長曾海華首度主持，吸引法人積極參與，現場座無虛席，他也提到，崇越第2季與上半年已繳出亮眼成績。曾海華今日並率領、總裁李正榮、首席執行長陳德懿以及發言人黃玉真資深副總經理等團隊一同出席。

南亞CCL傳漲聲 分析師估今年EPS上看12元

南亞（1303）傳出9月起銅箔基板（CCL）及基材價格將大幅調漲；分析師表示，南亞本次漲價通知將是下在半年CCL第一波廠商，進一步證實目前上游原物料無論是銅箔、玻纖布、樹脂等皆持續在漲價，未來有望觀察到其他相關同業跟進漲價行動中，估今年每股獲利（EPS）將上看12元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。