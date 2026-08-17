投信先獲利入袋？7月來賣超最多 三大法人共買超291億元

台股17日未能守住4萬6千點，收在45,857.27點，上漲46.26點，漲幅0.1%，成交量跌破1兆，為9,420.25億元，三大法人買超291.06億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超454.47億元，投信賣超177.47萬元，自營商買超（合計）14.05億元，其中自營商（自行買賣）買超35.4億元，自營商（避險）賣超21.35億元。

台股上周五收黑後，今也無法持續攻勢，終場僅上漲46點，台積電（2330）收2,400元；台達電（2308）開高走低，收1,885元，台光電（2383）則創下新高，收6,350元，上漲3%。聯發科（2454）下跌3.8%，收4,050元，鴻海（2317）下跌逾1%，收255元。

矽光子、光學族群漲勢強勁，光通訊必備原料磷化銦（InP）基板與磊晶嚴重供不應求，第4季醞釀再漲價，漲幅將達一成以上，帶動聯亞（3081）、全新（2455）、IET-KY（4971）攻上漲停，其他CPO族群也上漲，聯鈞（3450）、訊芯-KY（6451）漲幅逾7%。

蘋果9月秋季發表會逼近，加上大立光（3008）將在9月亮相CPO的自動化試產線，股價衝上漲停板5,070元，玉晶光（3406）也跟進漲停。

傳產部分，貨櫃三雄同步大漲，萬海（2615）漲停至99.6元，陽明海運（2609）上漲6%，長榮（2603）漲幅逾5%。航空股、散裝族群也上漲，長榮航（2618）漲幅逾4%，裕民（2606）上漲約3%。

高價股部分，川湖（2059）、台光電創新高，創意（3443）也一度創歷史高，終場收5,850元，大漲7%。川湖7月自結歸屬母公司淨利47.87億元，年增321%，7月每股稅後純益（EPS）達50.24元，股價跳空漲停，收13,750元。漲停的有川湖、健策（3653）、大立光、聯亞、欣興（3037），但旺矽（6223）、力旺（3529）摜入跌停板。