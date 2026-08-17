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崇越法說會／新任董事長曾海華首度主持 第2季、上半年繳出亮眼成績
崇越（5434）今日召開法說會，由新任董事長曾海華首度主持，吸引法人積極參與，現場座無虛席，他也提到，崇越第2季與上半年已繳出亮眼成績。曾海華今日並率領、總裁李正榮、首席執行長陳德懿以及發言人黃玉真資深副總經理等團隊一同出席。
崇越已公布財報，2026年第2季營收、淨利、母公司業主淨利、EPS創單季新高，營業收入達208.3億元，季增12.3%、年增22.6%，創單季新高，營業淨利達14.8億元，季增3.7%、年增45.7%，創單季新高，母公司業主淨利達15.4億元，季增16% 、年增67.8%，創單季新高，每股稅後純益達7.92元，創單季新高。
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