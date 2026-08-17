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南亞CCL傳漲聲 分析師估今年EPS上看12元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

南亞（1303）傳出9月起銅箔基板（CCL）及基材價格將大幅調漲；分析師表示，南亞本次漲價通知將是下在半年CCL第一波廠商，進一步證實目前上游原物料無論是銅箔、玻纖布、樹脂等皆持續在漲價，未來有望觀察到其他相關同業跟進漲價行動中，估今年每股獲利（EPS）將上看12元。

分析師表示，南亞第2季歸屬母公司淨利267.5億元，EPS3.37元，創單季歷史新高紀錄，遠優於預期，其中，ABF載板、銅箔基板、銅箔、玻纖布等產品供需缺口再擴大，公司積極推動AI供應鏈高階材料的開發、認證與銷售，有顯著成效。廠商將擴產資源湧入中高階材料的態勢，也導致中低階材料開始出現供不應求，研預期南亞電子材料漲價態勢將延續。

另外，子公司南電（8046）因AI需求旺盛，產能有限但需求持續放大，ABF 及BT載板漲價的效應延續，2026、2027年業績皆可望有明顯提升；同時，子公司南亞科（2408）受惠記憶體供需缺口再擴大，利潤急速成長下，預估南亞今年EPS為12元，年成長2,009%。

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