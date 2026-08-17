長榮海運 今日完成填息

長榮海運（2603）今天股價大漲以231.5元，大漲5.7%完成填息，貨櫃三雄全部完成填息。

萬海（2615）今天股價逼近百元，來到99.6元亮燈攻上漲停，陽明海運（2609）漲幅達6.1%，股價來到54.7元。

全球海運市場第2季價、量齊揚效益發威，長榮海運成為三雄當中上半年賺超過一個股本業者，每股稅後純益(EPS)為11.24元。萬海上半年EPS達6.84元、陽明2.05元。

全球貨櫃航運市場運價持續走揚，貨櫃三雄長榮海運、陽明海運、萬海航運第2季獲利同步大幅成長。隨第3季北美線進入傳統旺季，加上地緣政治、港口塞港及空班牽制有效運力，市場運價維持高檔，三雄第3季獲利有望延續第2季旺季走勢。

長榮海運第2季合併營收1,051.61億元，年增21.60%，稅後純益160.34億元，年增46.33%，EPS 7.41元；上半年營收1,916.72億元，年減2.43%，稅後純益243.37億元，年減36.48%，EPS 11.24元，三雄中唯一賺超過一個股本。

萬海第2季獲利年增972%，表現最為亮眼；上半年稅後純益192.06億元，年增96%，EPS 6.84元。陽明第2季稅後純益年增482%，上半年稅後純益71.69億元，年減18%，EPS 2.05元。

運價變化，上海航運交易所公布最新SCFI報3,355.24點，較前周上漲79.1點，周漲2.41%，連續第三周走揚。主要航線中，美國線漲勢強勁，遠東至美西每FEU運價6,714美元，周漲3.55%；遠東至美東9,568美元，周漲2.99%。歐洲線則因8月運力逐步回升，運價小幅修正。

物流業者指出，中東地緣政治、港口塞港、巴拿馬運河限制及航商空班，持續壓縮市場有效運力，加上傳統旺季備貨需求支撐，整體貨量仍維持一定水準，運價短期即使因颱風跳港等因素小幅修正，市場仍處高檔。

展望第3季，萬海表示，中東局勢雖干擾部分航道並推升燃油成本，但全球貨櫃航運供需結構仍相對穩健，SCFI明顯高於年初，租船市場也維持熱絡，船舶供給偏緊，加上港口塞港及物流壅塞尚未完全排除，持續牽制有效運力。

陽明指出，第3季歐美航線進入傳統旺季，出貨動能可望支撐市場維持正向發展，但上海及歐洲港口塞港情況仍須觀察。

長榮則表示，下半年仍須關注總體經濟及地緣政治變化，將依市場需求彈性調整航線及運力布局。整體來看，旺季需求加上有效運力受限，貨櫃航運市場第3季運價有望維持高檔，三雄營運續看旺。