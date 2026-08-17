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世紀民生（5314）高配股飆填權行情！除權後連兩根漲停 7.6萬張買單排隊搶進
世紀民生（5314）迎來強勁填權行情。受高配股題材激勵，該股自8月14日除權首日攻上漲停價16.20元後，今（17）日開盤再度強勢亮燈，直奔漲停價17.80元，拉出連續第二根漲停板，累計漲幅逾20%。
世紀民生本次盈餘轉增資案每千股大幅配發3,157.03股，除權基準日訂於8月22日。在除權前一日收盤價61.30元、除權參考價14.75元的基礎下，除權後買盤持續湧入。
今日盤中實際成交量僅約百餘張，但排隊委買單量一度暴增至76,468張，籌碼呈現高度緊縮的惜售態勢。
除了強勁的填權力道，市場亦高度聚焦其借券部位變化。目前世紀民生借券賣出餘額達11,995張。
市場人士分析，借券與融券強制回補機制不同，除權後多採權益補償方式處理；但由於本次每股配發高達約3.15股，借券持有人後續在權益調整與現貨返還上的動向，成為牽動短線籌碼供需與股價波動的重要變數。
世紀民生（5314）除權與市場數據
除權交易日：2026/08/14
除權基準日：2026/08/22
配股內容：每千股配發3,157.03股
除權前收盤價：61.30元
除權參考價：14.75元
8/14收盤價：16.20元（漲停）
8/17盤中價：17.80元（漲停）
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