世紀民生（5314）高配股飆填權行情！除權後連兩根漲停 7.6萬張買單排隊搶進

同樣是處置結束「出關」，股價表現卻是大大不同，股后川湖（2059）一開盤就跳空衝上漲停13,750元開出，再創歷史新高價，同屬千金股的散熱大廠健策（3653）也是跳空以漲停5,340元開出，不過ABF的欣興（3037）則是漲停開開關關，還有一檔亮燈漲停的是全新（2455），但台燿（6274）竟是開高走低，盤中翻黑。

2026-08-17 12:23