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川湖跳空強鎖漲停 法人這麼說

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

川湖（2059）17日以13,750元跳空強攻漲停，後市受惠Agentic AI落地，CSP及企業端伺服器加速布建，推高 AI、通用伺服器滑軌需求，在訂單、出貨優與預期下，法人看好訂單暢旺提前啟動新廠建置計畫，若專案推進順利，初估2027 營收年增幅上看五成，維持強勁增長。

法人分析，川湖憑藉技術與量產能力優勢，已成為ASIC／CSP業者在AI世代機櫃滑軌的主要開發合作夥伴，目前仍囊括絕大部分GPU、ASIC AI伺服器滑軌供應。公司目前已與客戶合作開發2028～2029年新專案，並表示，後續年度專案的滑軌設計創新性更高，顯示川湖可望持續擴大CSP AI專案數量，並延續高度技術壁壘優勢。

法人指出，隨新專案案量加速成長，在手訂單能見度拉長，產能需求也提前浮現，川湖因此決議將新廠建置計畫提前1～2年啟動。高雄川益三廠、五廠預計今年底動工，兩座新廠廠房面積合計約22萬平方公尺，約為現有川益一、二廠的2倍，隨產能陸續開出，可望挹注川湖中長期營運成長動能。

川湖

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