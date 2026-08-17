結束處置「出關」股價不同命 川湖、健策、全新鎖漲停 欣興竟鎖不住？

同樣是處置結束「出關」，股價表現卻是大大不同，股后川湖（2059）一開盤就跳空衝上漲停13,750元開出，再創歷史新高價，同屬千金股的散熱大廠健策（3653）也是跳空以漲停5,340元開出，不過ABF的欣興（3037）則是漲停開開關關，還有一檔亮燈漲停的是全新（2455），但台燿（6274）竟是開高走低，盤中翻黑。

根據證交所櫃買中心資料，包括川湖、全新、欣興、景碩（3189）、健策、台燿等上市櫃公司的處置在上周五結束，17日「出關」首日股價表現不同調，4檔千金股中，川湖及健策都是跳空以漲停板開出後鎖死；欣興以1,045元開高，盤中在漲停板1,120元附近開開關關；台燿表現相對弱勢，早盤以1,695元開高，但盤中翻黑，跌幅逾4%。

同屬ABF的景碩以896元開高，一度衝達932元，站上900元關卡，盤中漲幅逾5%；另一檔全新以409.5元開高後衝上漲停417元鎖死，漲停及市價排隊買單超過4,700張。

川湖自詡是台股中最純的AI股，第2季稅後純益70.88億元，季增103%，年增逾10倍，每股純益74.38元；累計上半年稅後純益105.73億元，每股純益110.96元，創同期新高，已超越去年全年獲利，第2季毛利率87.42%，續創歷史新高。

散熱大廠健策第2季每股純益15.8元，較首季的9.53元、去年同期的7.85元獲利大增；累計上半年每股純益25.33元，較去年同期每股純益17.44元大幅成長，創同期新高。

健策7月營收32.13億元，月增21.26%，年增90.96%，創歷史新高；累計今年前7月營收157.92億元，年增35.95%，創同期新高。健策積極擴產，預計今年與明年將各有一座新廠房完工。

欣興日前法說會指出，AI產品占營收比重上半年已超過6成，下半年可望提升至7成；在AI GPU、ASIC與HPC需求帶動下，高階訂單持續增加，加上價格調整反映成本，下半年營運展望相對樂觀。產能布局方面，光復二期預計第3季投產，光復二廠則規劃明年第2季開出。