50%鋼鋁關稅成助力、大成鋼毛利率連兩季升 股價再攻50元

美國要求來自北美以外地區的進口鋼鋁，都要徵收類似美國「貿易法」第232條規定的關稅，稅率達50%，大成鋼（2027）身為美國大型不鏽鋼、鋁材通路商，加上擁有美國本土鋁材產能，因此大大受惠，反映在財報上毛利率連續兩季增加，第2季每股純益(EPS)達1.93元，為2022年第3季以來新高。

智庫 Safe發布報告指出，美國在過去 20 年間，用來生產鋁原料、再加工成高性能合金的冶煉廠，已從 22 座降至 4 座，預計到2029 年，美國只能供應鋁需求的四分之一。

為了增加美國的原鋁產能，美國一方面對鋼鋁課徵最高 50% 關稅，一方面表示，凡承諾在美國興建、擴建或翻修鋁冶煉設施的企業，可享目前原鋁50%關稅減半的優惠，目的是鼓勵更多原鋁生產回流美國。

大成鋼為美國最大的通路商，且在美國擁有鋁廠，在美國德州的熱軋鋁捲板產線年初邁入全面量產階段，未來將實現鋁捲板100％自製的目標。法人指出，大成鋼目前的營運結構已從單純的「通路商」轉型為「通路兼製造」的龍頭。

海外鋼鋁輸美面臨高關稅，推升進口成本並支撐美國市場價格，而大成鋼在美國擁有鋁材生產基地，本土生產的鋁材不受成品進口關稅影響，並可望受惠當地鋁價維持高檔，擴大產品利差。從財報上也可看出端倪，大成鋼毛利率由去年第4季的25.55%，至今年第1季、第2季分別來到27.32%、30.49%，連兩季提升，第2季營益率也衝破20%。

法人表示，進口鋁板受到關稅限制，當地供給維持偏緊，預估下半年鋁板毛利率將維持26~28%；不銹鋼方面，美國AI資料中心建置需要高規格不銹鋼管材，預期大成鋼將成為美國資料中心不銹鋼管材的主要供應商。

大成鋼8月13日爆出大量並衝上50元大關，回檔一天後今再度上漲，但50元整數關卡壓力大，盤中漲幅逾4%，在50元附近震盪。