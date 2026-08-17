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中華化上半年獲利翻倍 股價攻漲停

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中華化（1727）轉型效益步入收割階段，為先進製程打造的第5條硫酸產線，已於上半年通過驗證，並導入客戶、開始出貨，隨客戶需求增溫，未來出貨規模可望逐步放大。加上上半年硫磺及其他化工原物料價格大漲，推升硫酸、特化產品報價；並有軍工標案挹注特化品營收。三大動能推升上半年獲利表現，今日股價更以82.6元亮燈漲停，成交量4,800餘張。

中華化第2季單季稅後純益4,881萬元，EPS 0.38元；上半年稅後純益8,471萬元，EPS 0.66元，年增翻倍，並較去年同期的損益兩平，轉為獲利。

中華化董事會並於日前決議，擬辦理現金增資，發行新股上限2,000萬股、募資上限20億元；並發行5年期無擔保公司債，以償還銀行借款、購置機器設備並充實營運資金。

法人表示，中華化旗下先進製程電子級硫酸，已通過大客戶認證，並於今年5月開始出貨。中華化旗下電子級硫酸產品，分別供應半導體客戶成熟及先進製程；其中，成熟製程供貨穩定，先進製程產線則已於首季通過認證、並開始導入客戶。

中華化旗下特化品，也陸續傳出新進度。中華化近年將特化品應用範圍，延伸至高頻樹脂相關材料、航太燃油、工程塑料單體及軍工應用，並陸續貢獻營收。法人指出，中華化已取得軍工特化品標案，並將延至第3季出貨，更已取得客戶第2批訂單，未來具一定訂單能見度。

除電子級硫酸、軍工特化品外，中華化亦積極布局電子級濕式化學品，產品涵蓋黃光製程顯影液、金屬蝕刻液、溶劑清洗液及電子級溶劑等；代工業務則提供電子級溶劑分裝／混合，以及光阻顯影劑、去光阻劑等服務。此外，在特化材料方面，高頻樹脂材料已進入小量試產階段。展望未來，公司表示，將持續拓展電子級濕式化學品應用領域，並深化差異化產品布局。

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