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台股獲利真功夫！盤中多空46K 大關激戰

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股17日開高走高，盤中最高率先上衝至46,189點。中央社
台股17日開高走高，盤中最高率先上衝至46,189點。中央社

隨著上市櫃公司第2季季報及半年報陸續揭曉，企業獲利表現成為盤面焦點。台股17日開高走高，盤中最高率先上衝至46,189點，站上46K大關，雖一度由紅翻黑，最低達45,765點，但隨後迅速由黑翻紅，截至上午11點20分，持續於平盤上方約45,950點附近震盪。

歷經前波去槓桿與高融資籌碼清洗後，本波反彈結構更趨健康，加上法人資金回流，市場投資重心逐步由短線籌碼面轉向企業獲利與產業基本面。尤其全球AI投資熱潮延續，半導體、AI伺服器及相關科技供應鏈持續扮演多頭主力，為台股中長期行情提供基本面支撐。

富邦台灣半導體ETF（00892）經理人陳双吉表示，近期三大雲端服務業者公布財報，AI相關業務營收與訂單普遍優於市場預期，反映AI需求依然強勁，未來營收能見度維持高檔。同時，晶圓代工等多個產業陸續傳出漲價效應，在營收成長與產品毛利率提升雙重帶動下，相關產業獲利仍具進一步成長空間。

陳双吉指出，隨著國內AI供應鏈重量級業者陸續公布財報及召開法說會，先前市場擔憂下一世代AI運算平台可能延後，以及雲端服務供應商（CSP）放緩規格升級腳步等負面因素逐漸淡化。

尤其AI伺服器架構持續升級，除了AI運算晶片外，滑軌、散熱模組、光通訊模組及機櫃結構設計等關鍵零組件的重要性同步提升，而台灣供應鏈在相關領域具備高度競爭力，有利後續獲利預期及評價提升。

展望後市，全球大型科技業者持續擴大AI投資，AI應用亦由模型訓練加速向推論及商業化發展，帶動算力、先進製程、先進封裝、高速傳輸及散熱等需求持續成長，台灣半導體供應鏈可望持續受惠。

00892富邦台灣半導體

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