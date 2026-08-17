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欣興漲停衝1,120元、景碩逼近歷史新高！ABF 四雄齊揚 法人押寶誰？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股17日高檔震盪，多空於46,000點關前拉鋸。 中央社
台股17日高檔震盪，多空於46,000點關前拉鋸。 中央社

台股17日高檔震盪，多空於46,000點關前拉鋸，ABF載板族群逆勢走強，欣興（3037）攻上漲停1120元、成交量突破4.2萬張，景碩（3189）逼近歷史高點，南電（8046）、臻鼎-KY（4958）同步上揚，AI高階應用需求成為族群行情主軸。

資深證券分析師指出，ABF是PCB族群中能見度最高的領域之一，欣興、南電、景碩值得留意。隨AI GPU、ASIC與HPC需求持續擴張，高階載板需求維持成長，從各廠接單、獲利到擴產規模均可看出產業景氣正在升溫。

其中，欣興今日成為盤面指標，股價強攻1120元漲停，成交量放大至4.2萬張以上。公司日前法說會指出，AI產品占營收比重上半年已超過6成，下半年可望提升至7成；在AI GPU、ASIC與HPC需求帶動下，高階訂單持續增加，加上價格調整反映成本，下半年營運展望相對樂觀。產能布局方面，光復二期預計第3季投產，光復二廠則規劃明年第2季開出。

景碩則是另一大焦點，盤中最高來到932元，距離939元歷史高點僅7元。法人看好AI帶動高階ABF長期需求，景碩可望受惠CPU市占提升，並布局GPU應用；BT載板則受惠記憶體需求暢旺、轉單及光模組需求。公司今年資本支出原規劃約80億元，2027年可望進一步提高至100億元，近期並再獲核准196億元新增專案預算，持續擴充高階ABF產能。景碩上半年稅後純益18.6億元，年增203%，EPS達3.74元。

南電上半年稅後純益35.7億元，年增177.11倍，EPS達5.53元。公司表示，目前AI應用業績占比已超過5成，因應AI、高效晶片及先進封裝需求，今年投資規模將創歷史新高；目前載板占整體業績比重接近9成，其中ABF占比高於BT。

臻鼎-KY則受惠伺服器、光模塊及IC載板需求升溫，7月營收再創今年新高，相關業務維持三位數年增。公司指出，隨客戶高階AI產品陸續導入量產，伺服器及光模塊業務自第2季起逐季增強，2026年相關業務營收目標維持成倍成長。

籌碼面也呈現分化，上周欣興獲三大法人買超1萬2738張，景碩買超1770張；南電則賣超2416張，臻鼎-KY更遭賣超1萬4031張，其中外資賣超1萬1312張。此外，景碩、南電雙雙入選MSCI 8月全球標準指數。市場後續則將聚焦輝達26日財報，觀察AI需求展望能否進一步驗證高階載板成長動能。

景碩 欣興

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