iPhone18新機+ CPO 雙題材 大立光衝漲停5,070元 玉晶光也表態亮燈

蘋果9月秋季發表會逼近，除了iPhone 18新機之外，可望首度公開折疊iPhone，法人看好新機備貨潮有利大立光（3008）下半年營運，加上在共同封裝（CPO）新事業進展快速，雙題材加持，17日開高後急衝上漲停5,070元，突破5,000元關卡；大之光強漲之外，玉晶光（3406）也亮燈漲停。

大立光7月合併營收48.77億元，月增31%，年減11%，表現優於預期；累計今年前7月合併營收340.86億元，年增7%。大立光董事長林恩平日前表示，7月拉貨動能比6月好一點，8月比7月好，第3季季產能利用率將達滿載，且預期第4季是今年營運最忙的一季。

大立光是蘋果iPhone鏡頭主力供應商，法人看好，隨著iPhone18新機將亮相，大立光第3季營收有望逐月增高，單季毛利率有望突破50%，展望第4季營運將是全年高峰，營運動能持續向上。

另外，法人也聚焦共同封裝（CPO）新事業的進展；林恩平日前曾透露，已有一家光纖陣列（FA）量產訂單，7月送樣給客戶，客戶將以最快速度認證，預期第3季底完成自動化試產線架設，最快明年中量產貢獻營收。

美系外資認為，蘋果第3季iPhone受惠高階機型及新產品布局，生產量維持原先預期；蘋果供應鏈的台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光有望受惠；美系外資看好大立光可望迎來CPO商機，加上智慧手機季節性復甦，未來幾個月出貨量可望逐步回升，月增動能有望轉強。

大立光早盤以4,670元開高後走高，快速衝達漲停5,070元，大漲460元，站上5,000元之上；光學鏡頭族群也跟著走強，玉晶光以630元開高後也衝上漲停676元；先進光（3362）盤中上漲逾5%；揚明光（3504）漲幅逾6%。