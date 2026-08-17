快訊

1.7萬讚折1.7萬拒出貨！喜傑獅二審大逆轉 「機械反應」不算交易

為3子存入教育基金2300萬 陳幸妤：趙建銘離婚後遲不歸還

聽新聞
0:00 / 0:00

貨櫃三雄第2季「雙率雙升」又進入旺季 萬海一度漲停亮燈

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股高檔震盪，但貨櫃三雄持續走強。示意圖／AI生成
台股高檔震盪，但貨櫃三雄持續走強。示意圖／AI生成

台股高檔震盪，但貨櫃三雄持續走強，萬海（2615）盤中大漲逾9%，長榮（2603）、陽明海運（2609）上漲逾5%，其中長榮已成功填息。貨櫃三雄第2季財報毛利率、營益率都較第1季大幅增加，萬海第2季毛利率更來到30%，營益率將近26%，帶動每股純益（EPS）達4.11元。隨第3季進入傳統旺季，貨櫃三雄第3季營運有望持續成長。

貨櫃三雄今群起大漲，不過觀察股價走勢，貨櫃三雄7月以來股價就不受大盤大跌影響，反而緩步盤堅上攻，以長榮股價表現最為明顯，7月以來上漲超過兩成，今日也順利填息。

SCFI運價指數今年四月底一路走高，6月後至今維持高檔，使得貨櫃三雄第2季財報表現亮眼，萬海毛利率衝上30.37%，季增近8個百分點，長榮毛利率來到22.8%，季增7個百分點，陽明毛利率回升至17.54%，季增10個百分點。

毛利率增加，三雄的營益率也同步上升，形成「雙率雙升」，第2季萬海EPS4.11元、長榮7.41元、陽明1.64元。

對於第3季，貨櫃三雄營運有望延續第2季成長動能，因第3季進入傳統旺季，北美線年節備貨需求升溫，加上中東地緣政治、港口壅塞、巴拿馬運河限制及航商空班持續壓縮有效運力，運價有望維持高檔。

目前最新一期SCFI運價指數報3,355.24點，周漲幅達2.41%，連續第三周走揚，並突破7月初的高點3326.87點。主要航線中，遠東至美西每FEU運價6,714美元、周漲3.55%；遠東至美東9,568美元、周漲2.99%，北美線漲勢強勁。

萬海、陽明表示，中東局勢雖推升燃油成本，但港口及陸路物流壅塞未完全排除，船舶供給偏緊，使得SCFI指數明顯高於年初。第3季歐美航線進入傳統旺季，出貨動能可望支撐市場正向發展。

萬海今一度觸及漲停板99.6元，大漲逾9%，長榮、陽明大漲逾5%，陽明突破年線大關，長榮則逼近前波高點。

萬海 漲停 陽明海運

延伸閱讀

萬海漲停、長榮及陽明緊跟走高 SCFI 指數勁揚

奇鋐飆漲停！00406A重倉5.13%單日漲逾2% 展現主動選股爆發力

旺矽怎麼了？財報公布後天天跌 早盤跳空跌停摜破3條均線

第2季GDP暴增12.92%！經理人剖析三大動能：00995A與00406A主動選股抗高檔震盪

相關新聞

台股獲利真功夫！盤中多空46K 大關激戰

隨著上市櫃公司第2季季報及半年報陸續揭曉，企業獲利表現成為盤面焦點。台股17日開高走高，盤中最高率先上衝至46,189點，站上46K大關，雖一度由紅翻黑，最低達45,765點，但隨後迅速由黑翻紅，截至上午11點20分，持續於平盤上方約45,950點附近震盪。

欣興漲停衝1,120元、景碩逼近歷史新高！ABF 四雄齊揚 法人押寶誰？

台股17日高檔震盪，多空於46,000點關前拉鋸，ABF載板族群逆勢走強，欣興（3037）攻上漲停1120元、成交量突破4.2萬張，景碩（3189）逼近歷史高點，南電（8046）、臻鼎-KY（4958）同步上揚，AI高階應用需求成為族群行情主軸。

iPhone18新機+ CPO 雙題材 大立光衝漲停5,070元 玉晶光也表態亮燈

蘋果9月秋季發表會逼近，除了iPhone 18新機之外，可望首度公開折疊iPhone，法人看好新機備貨潮有利大立光（3008）下半年營運，加上在共同封裝（CPO）新事業進展快速，雙題材加持，17日開高後急衝上漲停5,070元，突破5,000元關卡；大之光強漲之外，玉晶光（3406）也亮燈漲停。

貨櫃三雄第2季「雙率雙升」又進入旺季 萬海一度漲停亮燈

台股高檔震盪，但貨櫃三雄持續走強，萬海（2615）盤中大漲逾9%，長榮（2603）、陽明海運（2609）上漲逾5%，其中長榮已成功填息。貨櫃三雄第2季財報毛利率、營益率都較第1季大幅增加，萬海第2季毛利率更來到30%，營益率將近26%，帶動每股純益（EPS）達4.11元。隨第3季進入傳統旺季，貨櫃三雄第3季營運有望持續成長。

萬海漲停、長榮及陽明緊跟走高 SCFI指數勁揚

萬海（2615）17日早盤亮燈漲停達99.6元，長榮（2603）及陽明海運（2609）緊跟上漲，SCFI指數勁揚，連續第三周反彈，因此帶動今日多頭買盤追價貨櫃股。

外資點沒LTA對記憶體族群未必壞事 上修南亞科、華邦電及力積電獲利

美系大行對記憶體產業重申正向，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）獲利預估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。