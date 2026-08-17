貨櫃三雄第2季「雙率雙升」又進入旺季 萬海一度漲停亮燈

台股高檔震盪，但貨櫃三雄持續走強，萬海（2615）盤中大漲逾9%，長榮（2603）、陽明海運（2609）上漲逾5%，其中長榮已成功填息。貨櫃三雄第2季財報毛利率、營益率都較第1季大幅增加，萬海第2季毛利率更來到30%，營益率將近26%，帶動每股純益（EPS）達4.11元。隨第3季進入傳統旺季，貨櫃三雄第3季營運有望持續成長。

貨櫃三雄今群起大漲，不過觀察股價走勢，貨櫃三雄7月以來股價就不受大盤大跌影響，反而緩步盤堅上攻，以長榮股價表現最為明顯，7月以來上漲超過兩成，今日也順利填息。

SCFI運價指數今年四月底一路走高，6月後至今維持高檔，使得貨櫃三雄第2季財報表現亮眼，萬海毛利率衝上30.37%，季增近8個百分點，長榮毛利率來到22.8%，季增7個百分點，陽明毛利率回升至17.54%，季增10個百分點。

毛利率增加，三雄的營益率也同步上升，形成「雙率雙升」，第2季萬海EPS4.11元、長榮7.41元、陽明1.64元。

對於第3季，貨櫃三雄營運有望延續第2季成長動能，因第3季進入傳統旺季，北美線年節備貨需求升溫，加上中東地緣政治、港口壅塞、巴拿馬運河限制及航商空班持續壓縮有效運力，運價有望維持高檔。

目前最新一期SCFI運價指數報3,355.24點，周漲幅達2.41%，連續第三周走揚，並突破7月初的高點3326.87點。主要航線中，遠東至美西每FEU運價6,714美元、周漲3.55%；遠東至美東9,568美元、周漲2.99%，北美線漲勢強勁。

萬海、陽明表示，中東局勢雖推升燃油成本，但港口及陸路物流壅塞未完全排除，船舶供給偏緊，使得SCFI指數明顯高於年初。第3季歐美航線進入傳統旺季，出貨動能可望支撐市場正向發展。

萬海今一度觸及漲停板99.6元，大漲逾9%，長榮、陽明大漲逾5%，陽明突破年線大關，長榮則逼近前波高點。