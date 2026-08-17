萬海漲停、長榮及陽明緊跟走高 SCFI指數勁揚

萬海（2615）17日早盤亮燈漲停達99.6元，長榮（2603）及陽明海運（2609）緊跟上漲，SCFI指數勁揚，連續第三周反彈，因此帶動今日多頭買盤追價貨櫃股。

SCFI指數2026年8月14日為3,355.24點，周漲2.41%；美東線為9,568美元/FEU，周漲2.99%；美西線為6,714美元/FEU，周漲3.55%；歐洲線運價為2,945美元 /TEU，周降0.64%。

群益投顧展望後市，美國線近期需求仍維持旺季水準；歐洲線儘管葉門胡塞組織持續於紅海區域攻擊船隻，馬士基仍將航線納入復航紅海的考量，目前中東戰事局勢反覆，在安全疑慮未完全解除之前，其他航商不至於出現大規模復航計畫，因先前運價水準已高，短期內將維持緩跌走勢。不過，9月之後進入旺季需求尾聲，預期運價欲漲不易。

油價方面，近期新加坡低硫油價格反彈，戰爭前約500 美元 /噸，戰爭後一度上漲至1,120美元 /噸，近期則來到近820美元 /噸。

若以低硫油價格漲價100美元 /噸估算，則美西線燃油成本上漲100美元 /FEU、歐洲線燃油成本約上漲50美元 /TEU；以目前歐美線運價水準而言，燃油成本上漲對於航商獲利影響有限。國內三家貨櫃航商中，長榮海運安裝脫硫器時間較早、比例較高，故在高油價期間受到燃油成本上漲衝擊將相對較小。

群益投顧表示，近期運價水準持續維持高檔震盪，航商第3季獲利將較第2季進一步走高，第4季進入需求淡季，營運將呈價量俱跌。