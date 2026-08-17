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旺矽怎麼了？財報公布後天天跌 早盤跳空跌停摜破3條均線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

旺矽（6223）第2季每股純益15.55元，改寫單季歷史新高，累計上半年歸屬母公司稅後純益27.51億元，年增103.5%，每股純益28.08元；但在財報公布後，股價卻是天天下跌，17日跳空以跌停5,800元開出，一口氣失守5日線及月線、季線，同時拖累穎嵅及精測（6510）同步下挫。

旺矽在8月12日公布第2季財報，第2季毛利率58.4%，季減1.1個百分點，年增0.1個百分點；營益率34.4%，季增2.1個百分點，年增1.7個百分點；歸屬母公司稅後純益15.24億元，季增24.1%，年增142.5%，每股純益15.55元。

旺矽第2季獲利改寫單季歷史新高，主受惠AI與HPC晶片測試需求持續升溫；累計上半年毛利率58.8%，年增1個百分點；營益率33.5%，年增2.2個百分點；歸屬母公司稅後純益27.51億元，年增103.5%，每股純益28.08元。

旺矽總經理郭遠明曾透露，客戶拉貨態度較年初明顯轉為積極，先前已大量下單的客戶仍持續追加訂單，顯示AI應用擴散速度超出原先預期，看好旺矽今年營運維持雙位數成長、逐季走高，下半年表現將優於上半年。

旺矽早盤跳空重挫至跌停5,800元開出，雖一度打開拉至5,870元，可惜仍不敵賣賣再重挫跌停鎖死，一口氣跌破3條均線；旺矽大跌，精測也遭拖累，股價開高走低翻黑，跌破3,000元關卡，盤中跌幅逾3%；穎崴（6515）也開低。

旺矽 財報 跳空

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