川湖率健策、欣興奔漲停 這兩數據秀創高不是夢

川湖（2059）今日早盤亮燈漲停，再創新高；同屬高價的健策（3653）及欣興（3037）也亮燈漲停逼近歷史高點。三檔高價股因2026年7月營收及半年報繳出亮麗佳績；法人指出，三家企業第2季獲利呈現年增翻倍，7月營收年增至少逾40%，透露第3季獲利也可樂觀期待。

川湖早盤漲停至13,750元，第2季稅後純益年增1,054.2%、7月營收年增355.5%；健策早盤攻高到5,340元亮漲停，第2季稅後純益年增106.8%、7月營收年增90.9%；欣興早盤直奔1,120元漲停板價，第2季稅後純益年增44,196.8%、7月營收年增43.6%。

川湖股價登上萬元後，今日仍持續創高；健策5月跌至2,800元後，今日漲停已達5,340元，已接近4月創下的歷史高價5,685元；欣興亮燈漲停後，距5月創下的歷史高價1,130元已一步之遙。