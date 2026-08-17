千附精密三業務迎產能擴張

千附集團跨入量子電腦供應鏈，旗下千附精密（6829）首套客製化超低溫真空腔體第1季完成出貨後，第二套產品將於本月出貨並認列營收；嘉義馬稠後新廠也進入完工驗收階段，預計第4季申請使用執照，量子電腦、國防航太及半導體設備三大高階業務將迎來產能擴張。

量子電腦須在極低溫及高度真空環境下運作，對腔體的精密加工、氣密性及潔淨度要求極高。千附精密連續交付客製化超低溫真空腔體，代表公司已由傳統精密零組件跨入技術門檻更高的量子電腦設備市場，有望成為繼半導體設備、航太與軍工之後的新成長曲線。

為承接高階產品需求，千附精密嘉義馬稠後新廠已進入完工驗收階段，預計第4季申請使用執照。新廠啟用後，除擴充整體產能，也將提高大型、高精度及高潔淨度產品承製能力，支援量子電腦、半導體設備與國防航太訂單放量。

千附精密下半年隨軍工業務回溫、量子電腦產品開始貢獻，加上高毛利產品比重提高，公司下半年產品組合及獲利能力可望同步改善。