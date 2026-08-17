泰茂儲能設備下季出貨

泰茂（2230）新能源事業正式由技術布局跨入營收貢獻階段。近日董事會通過泰國儲能型光電系統裝置採購案，相關設備預計自第4季起分批出貨，並依驗收及收款進度認列，泰國將成為公司進軍東南亞新能源市場的首波營運據點。

泰茂近年將儲能、光電及能源管理系統列為中長期成長主力，目前已掌握四項關鍵專利，涵蓋混合供電、電池供電管理、逆變器間歇放電及結合氣象預測的智慧供電方法，逐步建構從儲能設備到能源管理整合能力。

此次泰國案主要配合當地太陽能及儲能設備需求，由泰茂供應相關儲能型光電系統裝置。隨泰國加速推動再生能源及社區能源自主化，太陽能結合儲能系統的市場需求持續升溫，也為台灣新能源業者帶來新南向商機。

泰茂表示，泰國案進入執行階段，代表新能源事業已從研發、專利累積推進至接單、出貨及營收認列。

未來將以泰國為東南亞灘頭堡，持續整合儲能設備、光電系統與能源管理方案，爭取更多海外案場合作，新能源事業有望成為既有業務之外的第二成長曲線。