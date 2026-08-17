睿禾金碳、廣盛本周掛牌

櫃買家族本周再添二檔興櫃新兵，包括將在8月19日登錄興櫃的睿禾金碳（7944），以及將在20日登錄興櫃的廣盛科技，今年來新掛牌興櫃公司將來到59家。

睿禾金碳將在19日登錄興櫃，主要從事再生能源電廠投資、綠電交易服務、能源工程、維運管理及能源資訊管理等業務，提供企業一站式能源解決方案。

睿禾金碳具備專業的綠電交易與智慧能源管理能力，目前已簽訂逾34億度綠電合約，協助企業對接REIOO、SBTi與國際供應鏈減需求；並透過資訊平台整合發用電預測與綠電匹配，更前瞻布局儲能及氫氨能源，強化能源韌性與長期競爭力。輔導推薦證券商為台新及富邦證券。興櫃認購價64元。

廣盛科技將在20日登錄興櫃，為台灣少數同時具備硬體、韌體及軟體自主研發能力之AI基礎架構解決方案供應商。

廣盛科技長期深耕企業級資料儲存領域，致力於提供高效能、高可靠度及高安全性的資料基礎架構產品與服務，產品行銷全球超過50個國家，並以自有品牌及OEM／ODM模式服務全球企業客戶。

廣盛科技主要從事AI基礎架構解決方案、企業級資料儲存系統與資料保護平台，以及雲端原生與容器化基礎架構平台及設備之研發、製造、銷售與技術服務。