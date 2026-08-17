內部人股權宣導 五連發

為協助上櫃、興櫃公司內部人更加瞭解內線交易、股價操縱等相關法令規範，並熟悉內部人股權異動應注意事項，以降低因不熟悉法令或申報程序而發生違規的情形，櫃買中心自8月26日起，將在全台巡迴開辦五場內部人股權宣導說明會。

櫃買中心表示，每年都會舉辦「上、興櫃公司內部人股權宣導說明會」，今年也將循往例分北、中、南三區，分別於8月26日及9月9日假台北福華國際文教會館、8月27日假高雄漢來大飯店、8月28日假台中日月千禧酒店、9月7日假新竹國賓大飯店，共計舉辦五場次。

本次宣導說明會將從實務需求出發，內容涵蓋「內線交易之相關法令及案例分析」、「股價操縱之相關法令及案例分析」、「股權異動之相關法令及應行注意事項」、「大量取得股權及庫藏股申報制度」及「短線交易歸入權之相關法令及案例分析」等五大主題。

除加強說明庫藏股買回自今年5月1日起改採電子申報的作業方式外，也將透過實際案例，提醒大量取得股權、買回庫藏股、內部人股權異動申報及短線交易歸入權等應注意事項，並就內線交易及交易異常有價證券等案例進行解析，期能協助公司及內部人掌握相關規範及實務重點，強化法令遵循。

會後，櫃買中心亦會將完整的宣導資料揭示於網站，持續協助內部人瞭解與查找所需資訊，避免有違反規定遭受罰的情形。

關於本次宣導說明會時間、地點、課程，請詳「櫃買市場業務宣導網站（網址：https://dsp.tpex.org.tw/）」報名活動，點選「2026年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會」，或連結上興櫃公司內部人股權宣導說明會網址（https://www.tpex.org.tw/event/web/surveil_002/index.html）進入報名網頁。