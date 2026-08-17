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漢翔 挑價內外10%

經濟日報／ 記者高瑜君整理

2026年度中央政府總預算案14日在立法院表決，針對經濟部六年442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」及行政院各部會編列的192億元採購預算，合計634億元全數通過。隨著延宕已久的國防採購標案將很快重啟，帶動漢翔（2634）在內的無人機供應鏈股價先行起飛。

展望後市，法人認為，台灣積極發展不對稱戰力，及提升全民防衛韌性，均需要持續發展無人機產業。觀察台灣無人機市場規模，2025年達129億元台幣，隨著國防標案將陸續釋出及海外出口市場提升，預估至2030年，將達到400億元規模。權證券商建議，看好漢翔後市表現的投資人，可買進價內外10%以內、距到期日逾五個月權證，參與這波偏多行情。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

漢翔 載具 無人機

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