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意德士攻2奈米商機 報捷
半導體精密零組件暨材料商意德士（7556）強攻2奈米商機報捷，旗下精密零組件與全氟橡膠（FFKM）密封材已導入2奈米製程供應鏈。
因應客戶對先進製程不斷攀升的需求，意德士竹東二期新廠與技術中心預計今年完工，並計畫於2027年上半年投產。去年已在日本熊本設立子公司TSS株式會社，以就近服務客戶。
意德士受惠全球半導體投資增長、AI需求強勁及先進製程技術演進，上半年毛利率40.71%，年增3.25個百分點；稅後純益1.51億元，年增47.7%，每股純益5.25元，為同期最佳。
意德士強調，透過「自有品牌有機成長」與「策略聯盟雙引擎」戰略，掌握台灣半導體市場的戰略優勢，更積極透過新廠建設與海外據點擴展，提升產能以對接全球先進製程的高速成長。
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