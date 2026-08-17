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旭隼本季營運向上 謝卓明：看好UPS需求回溫

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

不斷電系統（UPS）大廠旭隼（6409）董事長謝卓明表示，看好UPS需求回溫，本季營運有望持續向上。800VDC電源新品目前正送樣測試中，最快明年下半年有望出貨，挹注營運動能。

旭隼為全球中小型UPS ODM龍頭，前五大UPS廠訂單占旭隼營收比重逾三成。今年以來上游原料飆漲，旭隼已兩次調整價格，陸續反映成本，整體漲幅約4%至7%。謝卓明坦言，目前公司仍吸收部分成本，未來將視原料走向，與客戶協商，動態調整報價。

法人指出，AI需求強勁，加速一階大廠UPS外包趨勢，旭隼上季陸續接獲100kW-200kW專案訂單，高功率產品上季占比已達6%，未來兩年朝10%邁進。

展望後市，謝卓明表示，第2季營運優於首季之後，看好本季營運有望延續成長動能。就主要產品線來看，目前UPS需求回溫，表現不錯，回到正常成長軌道。

他提到，太陽能逆變器業務則仍面臨激烈競爭，旭隼持續調整市場及產品組合，朝高價值商用型應用發展，目前整體訂單能見度仍維持30天，全年相關業務營運仍視第3季表現而定。

外界關注旭隼800VDC布局近況，謝卓明表示，超大規模雲端服務商及輝達持續更新HVDC架構設計，對ODM廠旭準來說，正面看待。HDC架構至今已更改數次版本，從初期36kW、30kW，到近期輝達改為18.5kW，將Power Rack中的超級電容（CBU）取消，將CBU內建至PSU中，經實測結果，對於平滑AI動態負載的反饋時間更快，預期最快明年下半年HVDC新品有望出貨。

旭隼 太陽能 UPS

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