為協助上櫃、興櫃公司內部人更加瞭解內線交易、股價操縱等相關法令規範，並熟悉內部人股權異動應注意事項，以降低因不熟悉法令或申報程序而發生違規的情形，櫃買中心自8月26日起，將在全台巡迴開辦五場內部人股權宣導說明會。

2026-08-17 00:41