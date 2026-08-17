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神基今年業績拚新高
強固電腦大廠神基（3005）看好下半年強固電腦出貨動能續強，伴隨無人機業務助攻，整體營運將持續成長。法人看好，神基下半年將優於上半年，全年業績力拚新高。
神基日前公布第2季合併營收115.13億元，季增23.7％，年增17.4％；毛利率31.1％，季增0.6個百分點；稅後純益15.73億元，季增44.7％，年增12.1％，每股純益2.52元。
神基上半年合併營收208.21億元，年增7.5％；平均毛利率31.4％，年減約1個百分點，稅後純益26.6億元，年增1.2％，每股純益4.27元。
神基看好，強固型電腦需求持續成長，有信心下半年出貨動能續增。
無人機方面，公司主要拓展地面控制系統（GCS），由於先前營運規模仍偏小，今年有信心十倍成長，明年有機會達到強固電腦營收占比約8%至12％。
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