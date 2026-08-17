AI伺服器機櫃產品受青睞 偉訓奪五大CSP廠訂單

機殼暨電源廠偉訓（3032）AI伺服器機櫃產品奪下全球前五大雲端服務供應商（CSP）訂單，成為AI巨頭供應鏈，並與CSP龍頭合作切入散熱領域，預計第4季量產，營運衝鋒。

受惠AI業務陸續收成，偉訓日前公布第2季稅後純益1.13億元，季增16%，並擺脫去年同期虧損態勢，每股純益1元；上半年稅後純益2.09億元，遠優於去年虧損，每股純益1.85元。

偉訓指出，第2季營收28.3億元、季增4%，年增13%，單季毛利率由去年同期19%上升至24%，季增0.84個百分點，上半年營收及獲利成長，主要受惠AI伺服器機櫃及AI工作站高階電源出貨增加，加上併購的聲學大廠AIP（珀韻）效益顯現。

偉訓透露，公司持續推動產品轉型與AI布局，AI相關業務占本業營收比重已達25%，其中，伺服器機櫃業務成長最為顯著，成功打入全球前五大美系雲端服務供應商供應鏈，相關伺服器機櫃訂單上半年開始出貨。

因應客戶需求強勁，偉訓增加資本支出，加大擴充產能，下半年出貨量將大幅提升。同時，偉訓也與國內AI伺服器系統商合作開發AI水冷機櫃，預計第4季量產。

偉訓指出，公司正與CSP龍頭合作開發新一代ASIC及DPU散熱模組，運用壓鑄高強度與高可靠度生產晶片散熱機構模組，預計第4季量產。

液冷布局方面，偉訓正與AI伺服器客戶洽談合作，聚焦Manifold（分流管）與 Cold Plate（水冷板）等應用，加大營運成長動能。

因應AI邊緣運算與模型訓練帶動的硬體規格升級，偉訓積極部署AI工作站產品線，包括「高瓦數電源」與「工作站機箱」產品。目前正與一線品牌客戶共同開發1600W至3200W的AI工作站等級高瓦數電源，預計最快下季出貨。

至於纏訟多年的子公司力韡在美國仲裁案，偉訓表示，美國密西根東區聯邦地方法院裁定，僅針對仲裁程序中唯一當事人力韡公司確認仲裁判斷，因偉訓非仲裁判斷當事人，對於偉訓的財務業務並無影響。

偉訓強調，子公司力韡董事會已決議停業並向法院提出破產聲請，待法院指定力韡的破產管理人後，合併財報將依國際會計準則及相關規定，停止提列仲裁案利息並迴轉帳上累計仲裁案大額的負債準備，後續每月無須提列仲裁案利息及衍生費用，擺脫子公司仲裁案影響後，營運重回成長軌道。