聽新聞
0:00 / 0:00

AI伺服器機櫃產品受青睞 偉訓奪五大CSP廠訂單

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
偉訓科技董事長王駿東。 聯合報系資料照
偉訓科技董事長王駿東。 聯合報系資料照

機殼暨電源廠偉訓（3032）AI伺服器機櫃產品奪下全球前五大雲端服務供應商（CSP）訂單，成為AI巨頭供應鏈，並與CSP龍頭合作切入散熱領域，預計第4季量產，營運衝鋒。

受惠AI業務陸續收成，偉訓日前公布第2季稅後純益1.13億元，季增16%，並擺脫去年同期虧損態勢，每股純益1元；上半年稅後純益2.09億元，遠優於去年虧損，每股純益1.85元。

偉訓指出，第2季營收28.3億元、季增4%，年增13%，單季毛利率由去年同期19%上升至24%，季增0.84個百分點，上半年營收及獲利成長，主要受惠AI伺服器機櫃及AI工作站高階電源出貨增加，加上併購的聲學大廠AIP（珀韻）效益顯現。

偉訓透露，公司持續推動產品轉型與AI布局，AI相關業務占本業營收比重已達25%，其中，伺服器機櫃業務成長最為顯著，成功打入全球前五大美系雲端服務供應商供應鏈，相關伺服器機櫃訂單上半年開始出貨。

因應客戶需求強勁，偉訓增加資本支出，加大擴充產能，下半年出貨量將大幅提升。同時，偉訓也與國內AI伺服器系統商合作開發AI水冷機櫃，預計第4季量產。

偉訓指出，公司正與CSP龍頭合作開發新一代ASIC及DPU散熱模組，運用壓鑄高強度與高可靠度生產晶片散熱機構模組，預計第4季量產。

液冷布局方面，偉訓正與AI伺服器客戶洽談合作，聚焦Manifold（分流管）與 Cold Plate（水冷板）等應用，加大營運成長動能。

因應AI邊緣運算與模型訓練帶動的硬體規格升級，偉訓積極部署AI工作站產品線，包括「高瓦數電源」與「工作站機箱」產品。目前正與一線品牌客戶共同開發1600W至3200W的AI工作站等級高瓦數電源，預計最快下季出貨。

至於纏訟多年的子公司力韡在美國仲裁案，偉訓表示，美國密西根東區聯邦地方法院裁定，僅針對仲裁程序中唯一當事人力韡公司確認仲裁判斷，因偉訓非仲裁判斷當事人，對於偉訓的財務業務並無影響。

偉訓強調，子公司力韡董事會已決議停業並向法院提出破產聲請，待法院指定力韡的破產管理人後，合併財報將依國際會計準則及相關規定，停止提列仲裁案利息並迴轉帳上累計仲裁案大額的負債準備，後續每月無須提列仲裁案利息及衍生費用，擺脫子公司仲裁案影響後，營運重回成長軌道。

伺服器 雲端服務

延伸閱讀

東元四產品線 拚全成長

技嘉下半年會比上半年更猛？AI 訂單旺到資本支出再加碼

鴻海一條龍解決方案 最大優勢

外銷訂單可望連18紅 經部預期7月金額上看955億美元、年增57%

相關新聞

旭隼本季營運向上 謝卓明：看好UPS需求回溫

不斷電系統（UPS）大廠旭隼（6409）董事長謝卓明表示，看好UPS需求回溫，本季營運有望持續向上。800VDC電源新品目前正送樣測試中，最快明年下半年有望出貨，挹注營運動能。

意德士攻2奈米商機 報捷

半導體精密零組件暨材料商意德士（7556）強攻2奈米商機報捷，旗下精密零組件與全氟橡膠（FFKM）密封材已導入2奈米製程供應鏈。

AI伺服器機櫃產品受青睞 偉訓奪五大CSP廠訂單

機殼暨電源廠偉訓（3032）AI伺服器機櫃產品奪下全球前五大雲端服務供應商（CSP）訂單，成為AI巨頭供應鏈，並與CSP龍頭合作切入散熱領域，預計第4季量產，營運衝鋒。

艾笛森出貨看增

LED模組廠艾笛森（3591）看好車用業務持續擴張與本業獲利改善，預期本季出貨將優於第2季，下半年各產品線均維持成長動能。

神基今年業績拚新高

強固電腦大廠神基（3005）看好下半年強固電腦出貨動能續強，伴隨無人機業務助攻，整體營運將持續成長。法人看好，神基下半年將優於上半年，全年業績力拚新高。

內部人股權宣導 五連發

為協助上櫃、興櫃公司內部人更加瞭解內線交易、股價操縱等相關法令規範，並熟悉內部人股權異動應注意事項，以降低因不熟悉法令或申報程序而發生違規的情形，櫃買中心自8月26日起，將在全台巡迴開辦五場內部人股權宣導說明會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。