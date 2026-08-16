外資看好東陽未來營運成長動能

汽車AM零組件逐漸步入旺季，外資看好東陽（1319）未來成長動能，亞系外資指出，東陽受惠於旺季到來，獲利能見度提高且盈餘預估可能獲得上修，將東陽的投資評等從「持有」調升至「買進」，目標價由81元調高至115元。

報告中亞系外資認為，東陽雖然非科技股，然而該公司為全球最大的AM 汽車塑膠零組件大廠，營運表現值得期待，7月營收回升至20億元以上，月增12.7％、年增22.7％，表現優於先前的預期。

法人報告中指出，2025年第2季以來美國關稅政策的影響，客戶端庫存目前處於低水位，鑑於美國關稅條件從先前的27.5％降至15％，預期未來幾個月的回補庫存動能將比以往更強勁，且2027年營收將恢復成長。

東陽日前公布營收及獲利自結數繳出亮麗成績單，7月自結合併稅前淨利3.97億元，稅前EPS 0.67元，較去年同期成長1.37倍，創史上同期次高。累計前七個月合併稅前淨利25.75億元，累計稅前EPS 4.36元，為同期累計次高。

自今年5月起汽車零組件銷美關稅由27.5%調降至15%，市場不確定因素降低，產業競爭更趨於公平，有利市場發展及接單。在關稅調降後，台灣與主要汽車製造產業國的公平競爭下，更利於具有競爭力的企業發展。

東陽也表示，根據市場變化，依計劃推動新廠建設，並積極投資人才、研發新產品、導入AI等，靈活調整全球產能布局，迎接旺季需求及未來成長。