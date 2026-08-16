廣運兩金雞 10月登興櫃

廣運（6125）集團董事長謝明凱昨（15）日表示，廣運50年來建置的自動化輸送設備累計已超過5,879公里，足可繞台灣六圈。廣運從自動化出發，一路跨足能源、電子、物流、半導體、光學及AI。經歷50年淬鍊，造就廣運邁向百年企業堅實的底氣。

同時，謝明凱指出，半導體自動化設備2026年迎來營運大爆發的數倍成長佳績；集團整體營收可望有雙位數成長。集團旗下金運科技、盛新材料都規劃於今年10月登錄興櫃。

廣運和集團旗下有太極能源（4934）、金運科技、盛新材料、群豐欣業和永暘光學，共約千名員工、眷屬和合作夥伴，昨天在台大綜合體育館歡度集團50周年家庭日活動。

廣運創辦人暨集團總裁謝清福說，1976年他與副總裁白周煌攜手創業，50年來廣運自運輸機單機，一路發展到系統、整廠設計，並跨足電子、機械和化工業，還涉足公共工程；也在AI伺服器液冷系統有不錯成長。他並於2025年交棒給長子謝明凱，相信在廣運良好基礎下，未來可以進一步發揚光大。