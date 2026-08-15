里昂：估金像電第3季營收將季增28%

利基型PCB大廠金像電（2368）儘管第2季毛利率表現不如預期，不過里昂證券指出，在Trainium3與800G交換器需求、泰國廠產能提升、以及定價環境改善的支撐下，預期金像電第3季表現將大幅轉強。

里昂科技產業分析師陳碩文指出，金像電第2季毛利率為34.7%，低於里昂與市場預期的35.7%、36.0%，主因在於轉嫁成本上升的時間差。營運費用占營收比重也高於預期，主要是研發費用與獎金支出增加所致。

展望後市，陳碩文認為，金像電第3季展望將更為明朗，主因7月營運因產值提升，帶動單月營收已達100億新台幣，月增21%、年增77%，均優於市場預期。

產值提升主要來自月產能價值從第2季的75億元增加至第3季的94億元，得益於Trainium3強勁需求帶動蘇州廠產值提升及泰國廠產能持續爬升。

在Trainium3與800G交換器需求的強勁支撐下，陳碩文預測金像電第3季營收將季增28%，單季毛利率也因PCB供需依然緊繃，且較高昂的銅箔基板（CCL）成本預計將透過產品調價順利轉嫁，因此將回升至36.3%