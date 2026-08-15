晟德宣布實施庫藏股2萬張 最高金額8.4億元

生技投控公司晟德（4123）董事會公告，預定買回庫藏股2萬張，買回區間價格為28至42元，若股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回所需最高金額8.4億元。這是晟德第四次實施庫藏股，目的是轉讓股份給員工。

晟德日前公告上半年每股虧損11.24元，主要受到資本市場的評價產生帳面波動，公司強調投資評價不影響實際整體運營。事實上，上半年累計淨現金流入高達32.9億元，這次實施庫藏股，正是有充足的現金作為支撐，以維護股東與員工最大權益。

晟德在法說會上指出，公司為台灣極少數具備成功出場實績與國際化育成能力的生技投控，每一個投資案皆秉持「早期布局、長期陪跑」的理念。若以還原權息報酬率來看，自2008年晟德轉型為投控之後，已為投資人創造逾六倍投資報酬率。

此外，公司定於8月17日除權息，每股配發現金股利1.75元、股票股利0.5，合計元2.25元股利。8月17日同時亦受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會，說明公司營運成果及未來展望。

晟德旗下的核心持股已陸續渡過醞釀期，即將迎來開花結果，包括益安生醫（6499）與博晟生醫（6733）自研高階產品，順利邁入全球授權階段。順藥中國的二期橋接三期的臨床試驗正式啟動；永昕生醫（4726）與豐華生技營收，則展現倍數成長強勁力道。