川湖超狂 7月賺五股本

股后川湖（2059）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（14）日應主管機關要求，公布自結7月稅前盈餘59.85億元，年增321％；稅後純益47.87億元，年增321％，每股純益50.24元，一個月就賺上半年近半數獲利。

台股上市櫃公司除非遭列注意股票或主動揭露，甚少公布單月獲利數字。業內人士直言，看過自結一個月賺一、二個股本的公司，但川湖7月大賺逾五個股本，「還真的沒看過」，堪稱台股單月每股純益紀錄。

以川湖日前公布7月合併營收64.07億元估算，昨天公布單月稅前盈餘59.85億元、稅後純益47.87億元，淨利率高達74.7%，儼然是「超級印鈔機」。

川湖上半年稅後純益105.74億元，每股純益110.96元，大賺逾11個股本；其中，首季每股純益36.58元、第2季74.38元，僅7月每股就狂賺50.24元，一個月就接近上半年半數獲利。

展望後市，川湖日前於法說會指出，AI算力持續增加，目前訂單很滿，後續訂單能見度非常高，下半年可以期待。

業界指出，川湖的滑軌已被全球各大雲端服務供應商（CSP）認可，後續將會應用在輝達Vera Rubin、超微MI455等新AI平台，目前CSP大廠持續大擴AI基礎建設，川湖後續訂單有望持續衝高。

據了解，川湖目前產能利用率約七到八成，美國休士頓新廠預計今年9月量產，2027年下半年還有川湖二廠投入營運。川湖表示，未來兩到三年產能都充足，總投資規模估算達百億元的川湖旗下川益三期、五期也將於今年底動工，較原先規畫提前1.5年至二年。

法人看好，川湖下半年在AI商機加持下，營運表現有望超越上半年，全年獲利可期。