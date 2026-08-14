群創Q2獲利暴增1.7倍

面板大廠群創（3481）昨（14）日公布第2季財報，單季毛利率逆勢揚升至14.6%，衝上近四年半來高點，獲利較首季暴增178%、達45.32億元，較去年同期虧損7.61億元轉虧為盈，每股純益0.57元，連四季賺錢，獲利創近六季新高，展現轉型成效。

群創累計上半年合併營收1,303.44億元，年增16.21%；營業利益31.32億元，轉虧為盈。歸屬母公司業主淨利61.61億元，較去年同期激增近30倍，每股純益0.77元，大幅超越去年同期的0.03元。

群創EPS

群創第2季合併營收637億元，季減4.4%，年增13.35%；毛利率14.6%，季增0.2個百分點，年增6.22個百分點；營業利益16.3億元，季增8.67%，去年同期淨損7.8億元。

展望第3季，群創評估，上半年品牌客戶提前備貨，整體面板拉貨動能轉趨平緩。以各領域出貨預估，第3季非顯示器領域群與商用顯示器出貨力拚與第2季持平，消費性顯示器預估季減高個位數百分比。

群創指出，第2季各產品應用營收占比中，車用產品由去年同期26%大幅攀升至39%，居各產品線之冠，成為主要獲利支撐；電視產品由去年同期的30%降至27%，手機及商用產品為16%，可攜式電腦15%，桌上型螢幕3%。

以業務板塊劃分，群創第2季非顯示器領域群營收比重由去年同期的28%提升至40%，顯示器領域群則由72%降至60%；在顯示器領域，商用顯示器占整體營收13%，消費性顯示器占47%，非傳統消費性業務貢獻度提升，有助減緩消費性電子市場景氣波動的影響。

群創指出，第2季品牌客戶拉貨力道較首季放緩，導致單季合併營收季減4.4%，但公司透過產能配置與產品組合優化，提升高毛利業務比重，單季毛利率與獲利同步增長，推升獲利達到近六季高點。

群創昨天股價漲0.7元、收50.1元。