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晟碟唱旺市況客戶搶簽約 看好AI推理催動儲存需求

經濟日報／ 編譯葉亭均、科技組／綜合報導
儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠晟碟（SanDisk）13日表示，AI邁入推理之後，催動儲存需求迎來新一波爆發。 路透
儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠晟碟（SanDisk）13日表示，AI邁入推理之後，催動儲存需求迎來新一波爆發。 路透

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠晟碟（SanDisk）13日表示，AI邁入推理之後，催動儲存需求迎來新一波爆發，八大客戶搶簽長約，預期2028財年至2030財年營收將保持中高雙位數百分比（14%至19%）增長，經調整後毛利率也將維持八成左右。

法人解讀，晟碟釋出正向且積極的財務展望，預告未來幾年獲利持續高成長，有助消弭市場對NAND市況可能無法延續當下盛況的疑慮，為群聯（8299）、宜鼎、威剛、十銓、創見等台灣NAND概念股營造正面的大環境。

晟碟13日股價收盤大漲逾13%。三星、SK海力士、鎧俠等亞洲NAND概念股14日也走揚，不過，群聯、威剛等台廠則收黑。

晟碟在「2026年投資者日」表示，已與八家客戶簽訂NBM新商業模式合約，其中有兩家客戶在最新一季擴大合作協議。這些協議平均期限約四年。目前這種合約已涵蓋晟碟2027財年約50%的位元數，以及2028財年約三分之二的位元數，意味需求強勁。

華爾街人士認為，很少有分析師會做出精確到四年後的預測，因此晟碟這份展望的重點，與其說是要超越市場預期，不如說是為了回應市場長期存在的疑慮。

晟碟並認為，AI從訓練走向推理，將推升存儲新需求。預估在AI潮流帶動下，NAND市場規模將從過往每年約600億美元，增長到今年的3,000億美元以上，明年更將挑戰近5,000億美元。

NAND Flash NAND

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