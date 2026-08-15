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南亞內外加持 全年拚賺逾一股本

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

南亞（1303）今年以來隨著AI創新應用對載板材料的需求大幅提升，中高階原物料短缺，加上國際銅價維持高位，增強南亞旗下銅箔基板（CCL）、玻纖絲、玻纖布、銅箔及載板等各項產品銷售動能。加上轉投資南亞科、台塑化等公司獲利挹注，法人看好南亞下半年有望再寫佳績，全年度有望賺逾一個股本。

南亞日前針對第3季及下半年營運展望說明，電子材料暢旺，本業營運成長可期，下半年起高階電子材料及載板出貨量將明顯增加，營收占比進一步提高；業外受惠於南亞科等轉投資事業持續挹注獲利。南亞在本業、業外雙引擎成長動能加持下，第3季有望優於第2季，下半年營運成績將更上層樓。

南亞目前電子材料營收占比已提升至57%，順利將材料漲價成本反映於客戶，提高產能利用率至九成以上。除高階電子材料認證進展順利，營收貢獻提高，消費性泛用材料的業績也持續成長。

展望電子材料市況，南亞指出，公司具產能優勢，可兼顧高、中階與一般產品，預期下半年營收增加。轉投資事業南亞科、台塑化等，也挹注獲利表現，法人預估，南亞科獲利表現強勁，下半年將持續貢獻南亞獲利。

南亞科 南亞 銅箔基板

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