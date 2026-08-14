達運光電第2季每股賺0.14元 加速反無人機系統布局

網通業者達運光電今天公布第2季合併營收新台幣4.74億元，較第1季增加7%、年增41.5%，歸屬於母公司稅後淨利1298萬元，每股盈餘0.14元。

達運光電表示，因應國防安全需求，推出配合全球供應鏈重組與非紅供應鏈趨勢的產品，加速在反無人機系統（C-UAS）與無人載具製造的戰略布局。

達運光電指出，旗下專責AIoT與軍工系統整合的子公司艾斯特物聯科技，已於淡水河口和嘉義亞創中心等重要關鍵基礎設施成功完成POC（概念驗證）示範演練。該防禦架構能靈活部署於固定要塞、機動車載平台或艦艇之上，結合達運光電自主研發AI熱顯像辨識與機動戰情中心，實質展現大範圍空域預警與反制實力。

達運光電說明，目前加速擴大在反無人機系統領域的戰略布局。面對日益嚴峻的灰色地帶威脅與關鍵基礎設施防護需求，達運光電憑藉深厚的射頻（RF）技術，攜手MyDefence及Echodyne等國際軍工大廠，推出結合「主與被動雷達融合偵測」及「精準多頻段電磁干擾」的次世代反無人機防禦解決方案，全面搶攻警政署關鍵基礎設施。

達運光電營運長戴家欣表示，公司從傳統寬頻網通廠跨域成為軍民通用科技業者，核心關鍵在於非紅供應鏈下的高自主性與國際合規認證。反無人機系統不僅能有效保護國家海防、關鍵基礎設施與要地安全，更可無縫整合至政府大範圍防護專案中。

達運光電統計，上半年合併營收9.18億元，年增42.1%；歸屬於母公司稅後淨利2371萬元，年增642%，每股盈餘0.25元，年增733.3%。

達運光電指出，7月合併營收為1.39億元，前7月合併營收10.6億元，較去年同期成長34.96%。