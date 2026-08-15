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金寶上半年EPS 0.7元 網家-1.06元

經濟日報／ 記者秦鈺翔彭慧明／台北報導

金寶（2312）昨（14）日公布第2季歸屬母公司業主淨利5.19億元，季減1.4%，年增76.8%，每股純益0.35元；上半年歸屬母公司業主淨利10.46億元，年增27.7%，每股純益0.7元。

金寶近年積極朝ODM轉型，隨著研發量能提升，公司有信心未來能拿下更多客戶，甚至有望打入一線CSP供應鏈。

金寶並把目光放在未來的量子電腦，提前布局，已與美國新創合作共同開發，有望在量子電腦領域取得領先。

網家（8044）昨（14）日公布第2季營業利益約4,032萬元，季減49.3%，但去年同期轉盈；歸屬母公司淨損1.35億元，每股淨損0.67元，連續14季虧損。

網家累計上半年營業利益1.19億元，擺脫去年同期虧損態勢；合併稅前盈餘4,549萬元，連續兩季稅前損益為正；但稅後淨損1.06億元，歸屬母公司淨損2.15億元，每股淨損1.06元，虧損較去年同期收斂。

網家並公告，至6月30日累積虧損達11.79億元，已達實收資本額二分之一。將持續透過本業改善、營運效率提升及多元業務獲利成長，逐步改善財務結構。

金寶 網家 量子電腦

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