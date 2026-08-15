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精英進軍無人機、低軌衛星

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

大同集團旗下主機板暨電腦代工廠精英（2331）昨（14）日宣布，揮軍無人機低軌衛星新事業，並將前進國際市場。精英看好，隨著邊緣AI剛需發酵，無人機與低軌衛星將扮演明年主要成長引擎，進一步拉抬整體毛利率。

精英昨日並與新樂飛、名星太空科技等兩家公司簽署MOU，分別鎖定無人機載具低空經濟與低軌衛星網通海事應用。

精英指出，新樂飛在台專注智慧農業、設施巡檢與救災應變等高利基市場，在台訓練機市占逾60%。因應無人機前線即時避障與自主決策需求，精英以板卡技術整合開發飛控系統與電源管理（PMU）載板，取代過往向美商拼湊模式，專案預計9月初啟動，年底完成POC並取得首單，最快明年首季導入量產。

精英並與名星太空科技合攻遠洋航運偵測系統，主要解決公海盲區多與網絡環境複雜的痛點。此案結合名星後端數據鏈結與通訊優化，搭配精英具備高精度GPS定位、抗極端環境的工業級邊緣AI硬體，提供船舶端全天候多路影像辨識，鎖定遠洋船東硬性規範商機。

精英表示，上述系統預計配合晶片大廠時程，於明年第2季正式量產。

精英強調，公司具備研發製造與供應鏈議價實力，將攜手夥伴進軍國際市場，新樂飛正積極對接日本生態圈業者，海事端則同步鎖定全球遠洋船隊與地面接收站需求，透過高穩定度的軟硬整合方案，加速海外出海口布局。

展望後市，精英看好受惠晶片端全面導入NPU算力，預期整體市場將有15%以上替換為AI PC，帶動相關業務繳出雙位數成長。

低軌衛星 無人機 MOU

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