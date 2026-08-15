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台灣大調高2026年獲利預估

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台灣大哥大總經理林之晨。記者季相儒／攝影
台灣大哥大總經理林之晨。記者季相儒／攝影

台灣大（3045）昨（14）日舉行法說會，總經理林之晨宣布調高今年獲利預估，營業利益年增率從原估1%至2%，提升為7%至9%；試算公開收購，如增持精誠58%股權後，增加獲利貢獻上看9.7億元。

林之晨並強調，將積極以輕資產策略合作模式，規劃一、兩年內快速擴充AIDC量能。

台灣大日前已公布前七月營業利益140億元，年增16%，每股純益3.32元，拿下電信業每股獲利王。就昨天釋出的更新財測來看，2026年獲利展望上修（不含精誠資訊收購案影響），營收及電信業務營收增幅維持5%至7%；營業利益年增率從原估1%至2%，提升為7%至9%；電信業務營業利益從年增4%至6%，提升為成長13%至15%。

台灣大原持有精誠11.86%股權，日前宣布擬透過公開收購，以每股184.5元，取得精誠39%至58%股權，溢價約29.5%，全案收購價金上限291.3億元。

談到與精誠合作綜效，林之晨表示，精誠擁有廣泛的企業客戶基礎，雙方整合後，將優先推動產品與服務交叉銷售，結合AI應用、雲端及資料中心資源，擴大企業AI商機，未來在資服業市占率將從目前7%倍增至14%，並搶進區域市場布局。

林之晨表示，未來核心電信事業與momo業務持續穩健成長；企業電信事業與新科技電信事業加速擴張，搶占AI代理時代的Alpha（超越市場平均的超額報酬）先機；領先業界的AI驅動降本及產品落地能力；高速成長的企業級AIDC與AICT解決方案，對達成上修後全年業績展望深具信心，提升股東長期報酬，邁向黃金十年。

台灣大 林之晨 精誠

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