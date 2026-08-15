聽新聞
0:00 / 0:00
新紡上半年EPS 11.2元
新紡（1419）昨（14）日公布第2季營收11.08億元，年增18.32%，稅後純益5.47億元，年增68.26%，每股純益（EPS）1.83元；上半年稅後純益33.52億元，年增691.4%、EPS 11.20元，主要受惠首季認列士林不動產處分利益，帶動上半年獲利大幅成長。
新紡上半年獲利大幅跳升，主要來自首季認列不動產處分利益。新紡去年處分位於台北市士林區陽明段四小段土地及建物予新光醫療財團法人，交易總金額40.5億元，處分利益約26億元，並於今年第1季入帳。
若排除首季大額資產處分利益的基期因素觀察，第2季新紡本業和業外仍維持成長，營業利益年增15.46%，業外亦貢獻4.95億元，較去年同期倍增，主要受惠其他利益及損失由虧轉盈。不過，第2季毛利率較去年同期下滑近3個百分點，顯示營收規模擴大的同時，仍受到成本結構影響。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。