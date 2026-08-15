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新紡上半年EPS 11.2元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

新紡（1419）昨（14）日公布第2季營收11.08億元，年增18.32%，稅後純益5.47億元，年增68.26%，每股純益EPS）1.83元；上半年稅後純益33.52億元，年增691.4%、EPS 11.20元，主要受惠首季認列士林不動產處分利益，帶動上半年獲利大幅成長。

新紡上半年獲利大幅跳升，主要來自首季認列不動產處分利益。新紡去年處分位於台北市士林區陽明段四小段土地及建物予新光醫療財團法人，交易總金額40.5億元，處分利益約26億元，並於今年第1季入帳。

若排除首季大額資產處分利益的基期因素觀察，第2季新紡本業和業外仍維持成長，營業利益年增15.46%，業外亦貢獻4.95億元，較去年同期倍增，主要受惠其他利益及損失由虧轉盈。不過，第2季毛利率較去年同期下滑近3個百分點，顯示營收規模擴大的同時，仍受到成本結構影響。

EPS 每股純益 不動產

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