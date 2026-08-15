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技嘉第2季EPS 9.86元 下半年更旺
技嘉（2376）昨（14）日公告今年第2季財報，稅後純益66.06億元，創下單季新高，每股純益9.86元，賺進近一個股本，上半年稅後純益年成長92.6%至118.75億元，每股純益17.73元，為同期新高。法人預期，技嘉下半年在客戶需求強勁推動下，營運成長力道更勝於上半年。
技嘉第2季單季合併營收為1,442.14億元、季增37.3%、年成長41%，毛利率9.6%、季減2.4個百分點，稅後純益66.06億元、季增25.4%、年增116.6%，刷新單季新高，每股純益9.86元。
累計今年上半年合併營收為2,492.72億元、年成長48.4%，平均毛利率10.6%，與去年同期持平，稅後純益118.75億元、年成長92.6%，創下歷史同期新高，每股純益17.73元。
法人看好，技嘉今年旗下技鋼AI伺服器設計及代工出貨動能加持，加上顯示卡「一卡難求」及漲價效應推動，下半年營運將有機會逐季成長，全年獲利有望賺進至少三個股本，改寫歷史新高。
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