技嘉第2季EPS 9.86元 下半年更旺

台灣大（3045）昨（14）日舉行法說會，總經理林之晨宣布調高今年獲利預估，營業利益年增率從原估1%至2%，提升為7%至9%；試算公開收購，如增持精誠58%股權後，增加獲利貢獻上看9.7億元。

2026-08-15 00:14