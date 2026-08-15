力旺三大機會 催動成長

矽智財（IP）廠商力旺（3529）昨（14）日召開法說會，董事長徐清祥揭示三大成長機會，分別是安全次系統的設計與整合、Caliptra安全架構與邏輯Flash，他對未來多年的成長非常有信心。

徐清祥指出，力旺現在提供給客戶的已不只是OTP、PUF或Root of Trust等，而是進一步整合加密技術、軟韌體，及抗攻擊防護，形成一套更完整的系統級Security IP，能提供的價值更高，每個專案帶來的授權金與權利金機會也將跟著提高。

徐清祥提到，去年力旺進入AI／AGI CPU與BMC領域，今年進一步拓展到AI資料中心SSD、安全次系統，現在又切入AI伺服器記憶體擴充所需的CXL Switch。代表公司的Security IP正從AI伺服器內部的單一晶片，逐步擴展到多個關鍵晶片。

同時，徐清祥說，愈來愈多AI與資料中心的晶片及系統開始採用Caliptra的安全架構，未來需要Root of Trust、安全次系統及相關Security IP的晶片會將來愈多。