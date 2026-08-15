聽新聞
0:00 / 0:00

世芯犀利！第2季賺二股本 上半年每股純益37.57元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
世芯董事長暨總經理沈翔霖。聯合報系資料照
世芯董事長暨總經理沈翔霖。聯合報系資料照

ASIC設計服務商世芯-KY（3661）昨（14）日召開法說會，公布第2季獲利季增逾一成，每股純益20元；上半年獲利年增約一成，每股純益為37.57元。世芯董事長暨總經理沈翔霖表示，本季開始將進入新的成長階段，單季營收與獲利將創新高，第4季表現還將持續提升。

世芯承接北美CSP大客戶3奈米製程AI加速器案日前已量產，並預計本季將會持續放量，目前觀察到相關需求比之前預期要來得好。值得注意的是，雖然不會改變對此3奈米製程專案今年的貢獻度預測，但世芯提到有機會上修明年相關出貨量與營收貢獻估計。

沈翔霖強調，這將不會只是單一季度或一年的成長，基於已到位的案件，以及大客戶下一世代的案件繼續進行，預計今年底前可設計定案（tape-out），相關動能預期將至少延續三到四年。

沈翔霖也指出，世芯站在有利位置，可攻占快速成長的AI與AISC市場，預計到2029年之前，公司成長軌跡將與主要客戶及產業領先者等保持一致。也有信心在不久的將來，可獲得另一家大型CSP業者的案件。

世芯第2季歸屬母公司業主淨利為16.38億元，季增14.7%、年增23.8%，每股純益為20元，而上半年歸屬母公司業主淨利為30.66億元，年增10%，每股純益為37.57元。

在毛利率走勢方面，隨著案件量產出貨，量產相關業績占比提高，世芯不諱言，毛利率從首季約五成，於第2季降至三成多，估計第3季與第4季毛利率大概會落在二成多水準，今年全年毛利率大約在20%低到中段（21%至26%）之間。

除前述CSP客戶案件外，世芯來自中國大陸車廠客戶的ADAS晶片案件需求持續強勁，是公司目前第二大業績項目，且已獲得後續兩代產品案件訂單。另外，公司還有兩項整合CPU案件量產中，且近幾個月的需求顯著增加，推估應是受惠於全球CPU供應短缺的情況。

世芯 營收 每股純益

延伸閱讀

世芯法說會／上半年獲利年增一成 EPS為37.57元

廣達Q2雙率雙增 每股賺7.43元

東元四產品線 拚全成長

宜特毛利率將挑戰30%

相關新聞

世芯犀利！第2季賺二股本 上半年每股純益37.57元

ASIC設計服務商世芯-KY（3661）昨（14）日召開法說會，公布第2季獲利季增逾一成，每股純益20元；上半年獲利年增約一成，每股純益為37.57元。世芯董事長暨總經理沈翔霖表示，本季開始將進入新的成長階段，單季營收與獲利將創新高，第4季表現還將持續提升。

力旺三大機會 催動成長

矽智財（IP）廠商力旺（3529）昨（14）日召開法說會，董事長徐清祥揭示三大成長機會，分別是安全次系統的設計與整合、Caliptra安全架構與邏輯Flash，他對未來多年的成長非常有信心。

技嘉第2季EPS 9.86元 下半年更旺

技嘉（2376）昨（14）日公告今年第2季財報，稅後純益66.06億元，創下單季新高，每股純益9.86元，賺進近一個股本，上半年稅後純益年成長92.6%至118.75億元，每股純益17.73元，為同期新高。法人預期，技嘉下半年在客戶需求強勁推動下，營運成長力道更勝於上半年。

新紡上半年EPS 11.2元

新紡（1419）昨（14）日公布第2季營收11.08億元，年增18.32%，稅後純益5.47億元，年增68.26%，每股純益（EPS）1.83元；上半年稅後純益33.52億元，年增691.4%、EPS 11.20元，主要受惠首季認列士林不動產處分利益，帶動上半年獲利大幅成長。

台灣大調高2026年獲利預估

台灣大（3045）昨（14）日舉行法說會，總經理林之晨宣布調高今年獲利預估，營業利益年增率從原估1%至2%，提升為7%至9%；試算公開收購，如增持精誠58%股權後，增加獲利貢獻上看9.7億元。

樺漢併購效益 2027年發酵

工業電腦大廠樺漢（6414）昨（14）日舉辦法說會，公司統計，目前在手訂單超過2,550億元，預期將驅動三大事業持續向上，2026年整體營收、毛利、營業利益以及淨利皆呈現高成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。