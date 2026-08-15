世芯犀利！第2季賺二股本 上半年每股純益37.57元

ASIC設計服務商世芯-KY（3661）昨（14）日召開法說會，公布第2季獲利季增逾一成，每股純益20元；上半年獲利年增約一成，每股純益為37.57元。世芯董事長暨總經理沈翔霖表示，本季開始將進入新的成長階段，單季營收與獲利將創新高，第4季表現還將持續提升。

世芯承接北美CSP大客戶3奈米製程AI加速器案日前已量產，並預計本季將會持續放量，目前觀察到相關需求比之前預期要來得好。值得注意的是，雖然不會改變對此3奈米製程專案今年的貢獻度預測，但世芯提到有機會上修明年相關出貨量與營收貢獻估計。

沈翔霖強調，這將不會只是單一季度或一年的成長，基於已到位的案件，以及大客戶下一世代的案件繼續進行，預計今年底前可設計定案（tape-out），相關動能預期將至少延續三到四年。

沈翔霖也指出，世芯站在有利位置，可攻占快速成長的AI與AISC市場，預計到2029年之前，公司成長軌跡將與主要客戶及產業領先者等保持一致。也有信心在不久的將來，可獲得另一家大型CSP業者的案件。

世芯第2季歸屬母公司業主淨利為16.38億元，季增14.7%、年增23.8%，每股純益為20元，而上半年歸屬母公司業主淨利為30.66億元，年增10%，每股純益為37.57元。

在毛利率走勢方面，隨著案件量產出貨，量產相關業績占比提高，世芯不諱言，毛利率從首季約五成，於第2季降至三成多，估計第3季與第4季毛利率大概會落在二成多水準，今年全年毛利率大約在20%低到中段（21%至26%）之間。

除前述CSP客戶案件外，世芯來自中國大陸車廠客戶的ADAS晶片案件需求持續強勁，是公司目前第二大業績項目，且已獲得後續兩代產品案件訂單。另外，公司還有兩項整合CPU案件量產中，且近幾個月的需求顯著增加，推估應是受惠於全球CPU供應短缺的情況。