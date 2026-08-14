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威世波上半年獲利轉虧為盈 下半年衝CW Laser光通訊市場

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

光通訊廠威世波（7930）無懼上半年部分原物料價格上漲，短期影響毛利表現，加上公司持續投入高功率CW Laser等新產品研發、客戶開發、人才擴充，及辦理興櫃，使整體營業費用同步上升，上半年歸屬母公司稅後淨利616萬元，較去年同期成功轉虧為盈，每股純益達0.19元。

威世波指出，CW Laser為矽光子及CPO架構的重要核心元件，公司持續推進高功率CW Laser產品開發、送樣及客戶認證。隨原物料成本上升，公司亦持續與客戶協商價格調整，搭配新產品逐步量產，毛利率可望逐步改善。

為掌握AI資料中心及高速光通訊商機，中壢新廠預計第4季正式啟用，將建置CW Laser Chip及Chip on Carrier（CoC）先進封裝產線，強化從CW雷射晶片、CoC至800G／1.6T高速光模組的垂直整合能力。

展望未來，隨800G、1.6T、CPO及矽光子需求持續成長，公司除積極發展高功率CW Laser及高速光模組外，亦布局Optical Engine（光引擎）等新世代產品，拓展未來成長機會。伴隨客戶認證、量產及新產能逐步到位，高附加價值產品占比可望提升，進一步優化產品組合與獲利能力，為2027年營運成長奠定基礎。

光通訊 興櫃 矽光子

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