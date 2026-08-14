樺漢法說會／收購Kontron明年展現效益 續衝AI市場

工業電腦大廠樺漢（6414）今日舉辦法人說明會，說明2026年第2季營運成果與展望。樺漢董事長朱復銓指出，公開收購Kontron完成後，樺漢對Kontron持股將達約49.4%，雙方將進一步深化整合，預期從明年開始產生營收與成本綜效。

樺漢表示，未來公司將透過各大應用別實體AI落地商業化，優化產品組合與獲利率。最後將透過營運、資產運用效率、與資本結構管理等手段提升長期股東權益報酬率（ROE），目標在2030年達到20％的 ROE里程碑，並提供股東30%年化總股東報酬率（TSR），維持同業最高水準。

樺漢目前在手訂單超過2,550億元，預期將驅動三大事業持續成長。樺漢預期，2026年公司整體營收、毛利、營業利益以及淨利皆呈現高成長。