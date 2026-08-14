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技嘉財報／第2季獲利再創新高、上半年EPS 17.73元 上修全年資本支出
技嘉（2376）公告今年第2季財報，稅後純益66.06億元，創下單季歷史新高，每股純益9.86元，等同於單季賺進近一個股本，上半年稅後純益年成長92.6％至118.75億元，每股純益17.73元，創歷史同期新高。
技嘉14日公告今年第2季財報，單季合併營收為1,442.14億元、季增37.3％、年成長41％，毛利率9.6％、季減2.4個百分點，稅後純益66.06億元、季增25.4％、年增116.6％，再度刷新單季歷史新高，每股純益9.86元。
累計今年上半年合併營收為2,492.72億元、年成長48.4％，平均毛利率10.6％，表現與去年同期幾乎持平，稅後純益118.75億元、年成長92.6％，創下歷史同期新高，每股純益17.73元。
此外，技嘉因應強勁成長需求 2026年全年資本支出金額預計從原本預計23～25億元上修至28～30億元。
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