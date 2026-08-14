川湖獲利／7月自結EPS衝50.24元 單月賺進去年全年獲利近半

台股股后川湖（2059）14日公告7月自結財報，單月合併營收64.07億元、年成長355％，稅前淨利59.85億元、年增321％，稅後淨利47.87億元、年增321％，每股純益50.24元，單月大賺超過五個股本，且單月就賺進去年獲利的一半。

對於川湖下半年展望，川湖在近日舉行法說會中指出，AI算力持續增加，川湖將愈來愈好，因此下半年是可以期待的，目前訂單很滿，還要能夠滿足客戶需求，後續訂單能見度非常強。

川湖目前產能利用率約七到八成，美國休士頓新廠預計今年9月投入量產，2027年下半年還有川湖二廠將投入營運。川湖表示，未來兩到三年產能都充足，而總投資金額規模估算達百億元的川湖旗下川益三期、五期也將於今年底動工，較原先規畫提前1.5年至2年。

川湖近期股價表現相當強勁，14日收盤上漲2.17％至1萬2,500元，不僅穩坐股后寶座，同時股價也創下公司歷史新高，累計今年股價漲幅已經達到233％。