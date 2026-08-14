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軒郁營收／上半年獲利雙成長EPS 4.13元 引進欣新網入股聯手搶市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美容保健與生技品牌軒郁（6703）14日公布2026年上半年營運成果，合併營收17.16億元，年增14%；營業利益1.87億元，年增11%；稅後淨利1.48億元，年增16%，每股純益（EPS）4.13元，營收與獲利同步維持雙位數成長。

在營運穩健成長的同時，軒郁國際亦持續推進集團國際化布局。公司董事會決議辦理2026年第1次私募普通股案，引進電商代運營業者欣新網（2949）成為策略投資夥伴。此次雙方透過相互投資深化合作關係，不僅是資本層面的結盟，更將進一步整合雙方品牌、數據、技術及通路資源，加速軒郁旗下品牌拓展東南亞及海外市場。

軒郁國際近年積極推動旗下品牌國際化，除陸續建立海外營運據點外，亦透過策略投資與併購強化海外營運能力。未來旗下品牌將進一步結合欣新網在國內外電商營運、AI影音內容、數據分析及東南亞在地電商通路等資源，提升品牌進入海外市場的速度與營運效率；欣新網亦可結合軒郁國際在美容保健、生技研發、產品開發及品牌孵化等核心能力，拓展更多品牌與產品合作機會。

雙方期望透過此次策略結盟，逐步建立涵蓋產品研發、品牌孵化、數位行銷、數據營運至跨境電商的完整合作模式，發揮彼此在品牌與通路端的互補優勢，共同提升海外市場競爭力。

軒郁國際表示，面對全球市場快速變化，我們不僅追求營運規模與獲利的持續成長，更希望透過策略投資、併購及產業結盟，整合不同領域夥伴的核心能力。此次引進欣新網成為策略投資夥伴，是軒郁推動國際化布局的重要一步，也代表雙方合作從業務層面進一步深化至資本與長期策略層面。

展望未來，軒郁國際將持續推動「品牌大平台」策略，透過自有品牌孵化、策略投資、併購及國際通路合作，串聯具互補優勢的產業夥伴，建立可持續複製的品牌成長模式，加速旗下品牌走向國際，為集團創造更具規模與延續性的成長動能。

營收 軒郁 EPS

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