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遠銀除權息日程出爐 合計股利0.6335元
遠東銀行（2845）14日公告股利分派及除權息基準日，董事會決議普通股每股配發現金股利0.514元、股票股利0.1195元，合計每股配發0.6335元，股利總額合計30.82億元。
遠銀公告指出，本次現金股利總額為25.01億元，股票股利總額為5.81億元，合計配發新台幣30.82億元；其中現金股利將於9月30日發放。
除權息交易日訂於9月2日，最後過戶日為9月3日，9月4日至9月8日停止過戶，除權息基準日為9月8日。
以遠銀今日收盤價13.20元計算，若以現金股利0.514元計算，現金殖利率約3.89%；若將股票股利一併納入，每股股利合計0.6335元，則以股利金額計算的殖利率約4.8%。
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