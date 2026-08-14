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尖點第2季獲利年增近3倍 持續擴大鑽針產能

中央社／ 台北14日電

PCB鑽針廠尖點第2季歸屬母公司業主淨利年增近3倍，每股盈餘2.08元；尖點表示，受惠全球AI伺服器與高效能運算市場需求持續成長，高階產品比重提升，加上新產能逐步開出，鑽針月產能規劃2027年底達7000萬支、2028年底達9000萬支。

尖點今天召開法人說明會，公布第2季合併營收新台幣18.26億元，季增36.3%，較2025年同期增加80.3%；毛利率為41.8%，季增加5.2個百分點，年增12.4個百分點；歸屬母公司業主淨利3.02億元，季增79.1%，年增285.5%，每股盈餘（EPS）為2.08元。

尖點上半年合併營收31.66億元，較2025年同期增加66.6%；歸屬母公司業主淨利4.71億元，較2025年同期增加261.4%，每股盈餘3.25元。

尖點指出，受惠AI伺服器與高效能運算（HPC）需求持續強勁，加上產品結構優化，高階鍍膜鑽針產品比重於上半年提升至56%，提前超越原設定全年平均55%的目標。隨著高附加價值產品比重提升及營運效率改善，營業利益率由第1季20.1%提升至28.1%。

因應市場需求成長及中長期產能布局，尖點科技董事會於今天通過辦理115年度現金增資暨國內無擔保轉換公司債，預計募集資金合計16.8億元，將主要用於廠房設施、機器設備及員工宿舍等相關投資，以充實營運成長所需資源，因應持續擴產及中長期發展。

展望後續，尖點表示，主要客戶持續擴充產能，AI伺服器、高效能運算及高速通訊等應用需求維持正向。尖點科技的鑽針月產能自4月起由3500萬支逐步提升，預計2026年底達4500萬支。

著眼長期成長，尖點已啟動跨年度產能與技術布局，台灣中壢新廠與上海新廠按計畫推進中，規劃2027年底月產能達7000萬支、2028年底達9000萬支，以因應中長期高階市場需求；鑽孔服務也配合AI伺服器及高階PCB客戶需求持續擴充，強化「鑽針、鑽孔服務」雙軸布局。

尖點 伺服器 PCB

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